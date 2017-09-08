Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Giorgadze, Nevşehir'de Açıklaması

Gürcistan Kültür ve Anıtları Koruma Bakanı Mikhail Giorgadze, Kapadokya bölgesindeki tarihi mekanları gezmek üzere Nevşehir'e geldi.





Beraberindeki heyetle ilk olarak Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden Giorgadze'yi burada Vali Vekili Ahmet Soley ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler karşıladı.





Ziyarete açık bulundurulan kayadan oyma tarihi mekanları gezen Bakan Giorgadze, müze yetkililerinden bilgi aldı.





Ürgüp ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan kayadan oyma otelin bulunduğu "Kayakapı Projesi"ni inceleyen Giorgadze, Ortahisar beldesindeki Aziz Nino Kilisesi'ni de ziyaret etti.





Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Giorgadze, Kapadokya bölgesinin tarihi dokusundan etkilendiğini ifade etti.





Giorgadze, "Kapadokya'da tarihi mekanları gezerken Hristiyanlığın beşiğini burada keşfetmiş gibi bir duyguya kapıldım. Olağanüstü hislerle geri dönüyorum. Kapadokya müthiş bir yer. Gürcistan'da aileme ve dostlarıma burayı anlatmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.





Konuk Bakan ve beraberindeki heyet, Ortahisar ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.