Gürcistan, Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü 8 ülkeden gelenlere karantina uygulayacak - Haberler
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Gürcistan, Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü 8 ülkeden gelenlere karantina uygulayacak

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Gürcistan, Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü 8 ülkeden gelenlere karantina uygulayacak

Gürcistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği 8 Afrika ülkesinden geleceklere 14 gün karantina uygulanacağını duyurdu.

Gürcistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği 8 Afrika ülkesinden geleceklere 14 gün karantina uygulanacağını duyurdu.

Kovid-19 ile Mücadelesi Koordinasyon Konseyinin kararına göre, son 14 gün içinde Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Namibya, Esvatini ve Malavi'ye seyahat eden kişiler, ülkeye girişlerinin ardından 14 gün karantinaya alınacak ve bu kişilere PCR testi yapılacak.

Gürcistan vatandaşları için karantina yeri olarak belirlenen otel ve PCR testinin ücreti devlet tarafından karşılanacak. Vatandaş olmayanlar ise bu ücreti kendi ödeyecek.

Söz konusu karar 28 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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