Gürcistan'ın Yeni Hükümeti Belli Oldu
Gürcistan’ın yeni Başbakanı Mamuka Bakhadze yeni hükümeti açıkladı.
Gürcistan'ın yeni Başbakanı Mamuka Bakhadze yeni hükümeti açıkladı.
Gürcistan'ın yeni Başbakanı Mamuka Bakhtadze bugün düzenlediği basın toplantısında yeni hükümeti açıkladı. Bakhtadze, bakanlar kabinesinde yeni 3 bakanın göreve getirildiğini ifade etti. Buna göre Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Mixail Batiashvili, Ekonomi Bakanı ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Kobulia ve Maliye Bakanı Ivane Machavariani oldu. Gürcistan hükümetin yapısında yapılan değişikliklere göre, 14 bakanlık yerine 10 bakanlık olacağı duyuruldu.
Gürcistan hükümetine atanan bakanlar şöyle:
"Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı - Maia Tskitishvili
Çevre Koruma ve Tarım Bakanı - Levan Davitashvili
Dışişleri Bakanı - Davit Zalkaniani
İçişleri Bakanı - Giorgi Gakharia
Adliye Bakanı - Tea Tsulukiani
Savunma Bakanı - Levan İzoria
İşgal Altındaki Topraklarda Zorunlu Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı - Davit Sergeenko
Gürcistan'ın Barış ve Vatandaş Beraberliği Devlet Bakanı - Ketevan Tsikhelashvili." - TİFLİS