Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem
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Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem

Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7,51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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