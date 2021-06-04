Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolusu Japaridze'den AA Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
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Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolusu Japaridze'den AA Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolusu Japaridze'den AA Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkonsolos Japaridze ziyarette, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel ile sohbet etti.

Sel, bu yıl 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı.

Japaridze de Gürcistan ve Türkiye'nin güçlü bağlara sahip iki komşu ülke olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolusu Japaridze'den AA Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret - Haberler
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