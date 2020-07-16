Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze'den Başkan Elçin'e ziyaret Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i ziyaret etti.

Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'i ziyaret etti.

Göreve yeni atanan Başkonsolos Japaridze, Elçin'le bir süre Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri konusunda sohbet etti.

Japaridze, Gürcistan ve Türkiye'nin güçlü bağlara sahip sınır komşusu iki ülke olduğunu belirterek, Artvin ile Gürcistan'daki bir şehrin kardeş şehir olması için çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin de Japaridze'ye yeni görevinde başarı dileyerek, Artvin ile Gürcistan'daki bir şehrin kardeş şehir ilan edilmesi için üzerlerine düşen görevi seve seve yerine getireceklerini söyledi.

Ziyaret sonrası Elçin, Japaridze'ye ziyaretinin anısına tablo hediye etti.

Kaynak: AA