: Gürcistan'ın Sovyetler tarafından işgalinin 99. yılı

23.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:42

Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilişinin 99'ıncı yılı dolayısıyla başkent Tiflis'te etkinlikler yapıldı.

Tiflis'te Parlamentoda, Sovyetler Birliği ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler anısına düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Giorgi Gakharia, Parlamento Başkanı Arçil Talakvadze ve diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, 1921'de Gürcü askerlerinin ülkelerin bağımsızlığı için mücadele verdiklerini, onları saygıyla andıklarını ifade etti.

Gakharia ise "Bugün bizde hala işgal edilmiş topraklar var. Topraklarımızın yüzde 20'si işgal edildi ama biz en çok bu işgal hattının her iki tarafında yaşayan insanları düşünmeliyiz. Bu sorunlar ülkemizin güçlü bir şekilde direniş göstermesi gereken sorunlardır. Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz için mücadelenin devam ettiğini unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Kızıl Ordunun Gürcistan'ı işgali

Gürcistan, 26 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten üç yıl sonra 1921'de Kızıl Ordu tarafından işgal edilmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle Gürcistan 1991'de tekrar bağımsızlığını ilan etmişti.

Kaynak: AA

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