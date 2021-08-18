Gürcistan'ın Signagi ile Kapadokya'nın Ortahisar belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
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Gürcistan'ın Signagi ile Kapadokya'nın Ortahisar belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Gürcistan'ın Signagi ile Kapadokya'nın Ortahisar belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki aşıklar şehri olarak bilinen Signagi ile Kapadokya'nın Ortahisar Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki aşıklar şehri olarak bilinen Signagi ile Kapadokya'nın Ortahisar Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Signagi kentindeki Bodbe Manastırı'nda düzenlenen imza törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin Bodbe Mitropoliti Yakob, Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Signagi Belediye Başkanı Giorgi Gogilaşvili ve diğer yetkililer katıldı.

Manastırın iç avlusunda düzenlenen törende, protokolün imzalanmasının ardından konuşan Gogilaşvili, "Bugün iki belediye arasında kardeşlik ilişkileri geliştirecek anlaşmanın imzalanması gerçekten tarihi bir gelişmedir." dedi.

Signagi ile Ortahisar arasındaki kardeşlik ilişkilerinin sadece şehirler veya bölgeler arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Türk-Gürcü ilişkilerini de güçlendireceğini kaydeden Gogilaşvili, bu tür anlaşmalarla bölgelerin turizm imkanlarının artacağını de dile getirdi.

Gogilaşvili, imza töreninin Kapadokya'da doğmuş ve 4. yüzyılda Gürcistan'da Hristiyanlığı yayan Azize Nino'nun mezarının bulunduğu Bodbe Manastırı'nın da ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Ateş ise imza törenine katılmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Ortahisar Belediyesi olarak biz Kapadokya'nın merkezinde bulunmaktayız. Kapadokya Bölgesi doğal ve tarihi değerleri ile önemli yere sahiptir. Kapadokya'nın en büyük peri bacası olan Ortahisar Kalesi belediyemizde yer almaktadır." diye konuştu.

Signagi ile Ortahisar arasında imzalanan kardeş şehir anlaşmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Ateş, kardeş şehir olma fikrinin Büyükelçi Yazgan'ın 2019'da Kapadokya ziyareti çerçevesinde ortaya çıktığı bilgisini paylaştı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Yazgan da Azize Nino'nun bir Anadolu insanı olarak Kapadokya'daki Karahisar'da doğduğunu ama mezarının Gürcistan'da Signagi'deki Bodbe Manastırı'nda bulunduğunu kaydetti.

Azize Nino'nun Türk ve Gürcü halkları arasındaki ilişkilerde güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan Yazgan, "Biz aslında kardeş şehir protokolü ile bu mevcut köprüyü biraz daha görünür kıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Yazgan, Türkiye ile Gürcistan'ın ortak kültürel bağlara sahip iki ülke olduğuna dikkati çekerek,"Gürcistan ve Türkiye, Ortahisar ve Signagi turizm ile geçiniyor ve bu turizm sadece doğa ile değil, kültür ve tarihle de oluyor ve iki ülke halklarının tarih ve kültürün ortak noktalarını bilmeleri, anlamaları ve yad etmeleri gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yazgan, gelecekte de iki ülkenin çeşitli şehirleri arasında benzer anlaşmaların yapılması için çaba sarf edeceklerini kaydetti.

Kapadokya konulu sergi

Öte yandan, Bodbe Manastırı'nın iç avlusunda Kapadokya konulu sergi açıldı. İmza törenine katılan heyet, sergiyi gezerek yetkililerden Kapadokya'nın turizm potansiyeli ve tarihi hakkında bilgi aldı.

Sergi, manastırı ziyaret eden turistler tarafından da büyük ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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