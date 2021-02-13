Gürcistan'ın ihracat potansiyeli Türkiye'den ithal edilen ham maddelerle artacak
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Gürcistan'ın ihracat potansiyeli Türkiye'den ithal edilen ham maddelerle artacak

13.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 13.02.2021 20:12
Gürcistan'ın ihracat potansiyeli Türkiye'den ithal edilen ham maddelerle artacak

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türkiye'den ithal edilen hammaddelerle Gürcistan'da üretilen ürünleri gelecekte Avrupa Birliği (AB) pazarına ulaştırma fırsatının ülkesinin ihracat imkanlarını artıracağını söyledi.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, Türkiye'den ithal edilen hammaddelerle Gürcistan'da üretilen ürünleri gelecekte Avrupa Birliği (AB) pazarına ulaştırma fırsatının ülkesinin ihracat imkanlarını artıracağını söyledi.

Turnava, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 10 Şubat'ta, Türkiye ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) tarafından kurulan Ortak Komite'nin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki STA'nın "Menşeli Ürünler" kavramının tanımı ve idari iş birliği yöntemleri hakkındaki Protokol 2'sini değiştiren kararını onaylayan yasanın kabul edildiğini hatırlattı.

"TBMM, bizim ve bazı işletmelerimizin 4 yıldır beklediği çok önemli bir karar verdi." diyen Turnava, söz konusu kararın yakın gelecekte yürürlüğe girmesiyle Türk menşeli endüstriyel ham maddelerle Gürcistan'da üretilen ürünlerin doğrudan AB pazarına ulaştırılmasının mümkün olacağını vurguladı.

Turnava, "Bu anlaşmanın uygulanması, Türkiye'den ithal edilen ham maddeleri endüstriyel üretim için kullanan sektörler için önemli." diye konuştu.

Sadece tekstil sektöründe Türk hammaddeleriyle yıllık 80 milyon dolar değerinde daha fazla tekstil ürününün üretilip AB pazarına gönderilmesinin mümkün olacağını kaydeden Turnava, "Bu, AB'ye ihracat potansiyelimizi artırmak için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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