Gürcistan'ın gözde kayak merkezi Bakuriani - Haberler
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Gürcistan'ın gözde kayak merkezi Bakuriani

AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Türkiye'den vizesiz gidilebilen yurtdışı destinasyonları arasında yer alan Gürcistan'daki kayak merkezilerinden Bakuriani, tatilcileri bekliyor.

Türkiye'den vizesiz gidilebilen yurtdışı destinasyonları arasında yer alan Gürcistan'daki kayak merkezilerinden Bakuriani, tatilcileri bekliyor. Trialeti Dağları'nın kuzey eteklerinde bulunan Bakuriani kayak merkezi, 2023 yılında Dünya Kayak ve Snowboard Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Gürcistan'ın gözde kayak merkezi Bakuriani

Gürcistan'ın gözde kayak merkezi Bakuriani

Gürcistan'ın gözde kayak merkezi Bakuriani

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AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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