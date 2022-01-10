Gürcistan'ın gözde kayak merkezi Bakuriani
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel
Türkiye'den vizesiz gidilebilen yurtdışı destinasyonları arasında yer alan Gürcistan'daki kayak merkezilerinden Bakuriani, tatilcileri bekliyor.
Türkiye'den vizesiz gidilebilen yurtdışı destinasyonları arasında yer alan Gürcistan'daki kayak merkezilerinden Bakuriani, tatilcileri bekliyor. Trialeti Dağları'nın kuzey eteklerinde bulunan Bakuriani kayak merkezi, 2023 yılında Dünya Kayak ve Snowboard Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.