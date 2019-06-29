Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar 10. gününde devam etti

- Protestodan görüntüler TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 10. gününde devam etti.

Kaynak: AA