Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar 10. gününde devam etti
- Protestodan görüntüler TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 10. gününde devam etti.
- Protestodan görüntüler TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 10. gününde devam etti.
Kaynak: AA
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