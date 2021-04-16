Gürcistan'da bir bankaya rehine operasyonu düzenlendi
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Gürcistan'da bir bankaya rehine operasyonu düzenlendi

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Bankası'nın Avlabari şubesine girerek 7 kişiyi rehin alan soyguncu, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcistan Bankası'nın Avlabari şubesine girerek 7 kişiyi rehin alan soyguncu, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Tiflis'te Avlabari Meydanı'nda bulunan Gürcistan Bankasının şubesine girerek silah tehdidiyle bankadaki kişileri rehin alan 1993 doğumlu soyguncu, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Operasyon ardından basın açıklamasını yapan Gürcistan Devriye Polis Departmanı Başkanı Vaşa Siradze, saldırganın tutuklanıp rehinelerin serbest kaldığını söyledi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da operasyon sırasında kimsenin zarar görmediği, soyguncu N.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ???????

Gürcistan'da bir bankaya rehine operasyonu düzenlendi
Gürcistan'da bir bankaya rehine operasyonu düzenlendi
Gürcistan'da bir bankaya rehine operasyonu düzenlendi
Gürcistan'da bir bankaya rehine operasyonu düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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