Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 500’den fazla bebek birlikte vaftiz edildi

15.01.2020 20:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:41
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi

'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi.


Ortodoks Trinity Katedrali'nde yapılan toplu vaftiz töreninde aileler ve yakınları, duygusal anlar yaşadı. Törende, vaftiz babalığını da üstlenen Patrik 2. Ilia bebekleri kutsadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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