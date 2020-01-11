Gürcistan'ın bacasız sanayisi turizm
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Gürcistan'ın bacasız sanayisi turizm

Gürcistan'ın başkenti Tiflis te birçok Anadolu şehri gibi kadim bir şehir. Bir çok medeniyet ev sahipliği yapan Tiflis her köşesi adeta tarih kokuyor.

11.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:14
Gürcistan'ın bacasız sanayisi turizm

'ın başkenti Tiflis te birçok Anadolu şehri gibi kadim bir şehir. Bir çok medeniyet ev sahipliği yapan Tiflis her köşesi adeta tarih kokuyor. Ortaçala bölgesinde bulunan tarihi hamamlar, müzeler, kiliseler, sinagog, camii ve açık hava müzeleri turistlerin en çok ilgi duydukları yerlerin başında geliyor.

Kaynak: AA

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: Gürcistan'ın bacasız sanayisi turizm
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