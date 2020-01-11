: Gürcistan'ın bacasız sanayisi turizm

11.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:14

Gürcistan'ın başkenti Tiflis te birçok Anadolu şehri gibi kadim bir şehir. Bir çok medeniyet ev sahipliği yapan Tiflis her köşesi adeta tarih kokuyor. Ortaçala bölgesinde bulunan tarihi hamamlar, müzeler, kiliseler, sinagog, camii ve açık hava müzeleri turistlerin en çok ilgi duydukları yerlerin başında geliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu