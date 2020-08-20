Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Artvin'deki Tibeti Kilisesi'nde incelemelerde bulundu Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Artvin'in Şavşat ilçesindeki tarihi Tibeti Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Artvin'in Şavşat ilçesindeki tarihi Tibeti Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava beraberinde Büyükelçilik Müsteşarı Diana Malazonia ile ilçeye geldi.

Janjgava, Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın ile Cevizli köyünde bulunan, 10. yüzyılın başlarında bölgede egemen olan Gürcü Krallığı tarafından inşa edilen ve geçen hafta kazı çalışmalarına başlanan tarihi Tibeti Kilisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Janjgava, kazı heyeti başkanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi arkeolog/sanat tarihçi Osman Aytekin ve Artvin İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Gümüş'ten devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Özaydın tarafından Janjgava ve beraberindekilere ziyaret anısına Şavşat'a özgü hediyeler takdim edildi.

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Kaynak: AA