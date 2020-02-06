Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'dan AA'ya ziyaret
Haberler » Güncel » Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'dan AA'ya ziyaret - Haber

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'dan AA'ya ziyaret

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.

06.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:34
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava'dan AA'ya ziyaret

'ın Büyükelçisi George Janjgava, Anadolu Ajansına nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Janjgava'yı, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şenol ile Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu karşıladı.

Kazancı, Büyükelçi George Janjgava'yı AA'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Janjgava, AA'nın Türkiye ve Gürcistan ilişkilerine haberleriyle katkıda bulunduğunu belirterek teşekkür etti.

Şenol Kazancı, daha sonra Büyükelçi Janjgava'ya AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler