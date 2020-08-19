Gürcistan ile Ukrayna'dan Rusya'ya "işgal" tepkisi
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Gürcistan ile Ukrayna'dan Rusya'ya "işgal" tepkisi

Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, iki ülkenin ortak sorunun Rus işgali olduğunu söyledi.

Gürcistan ile Ukrayna'dan Rusya'ya
19.08.2020 20:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:32

Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Garibaşvili ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, iki ülkenin ortak sorunun Rus işgali olduğunu söyledi.

Ukraynalı Bakan Taran, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tiflis'te mevkidaşı Garibaşvili ile görüştü.

Garibaşvili, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak ülke olduğunu ifade etti.

Ukrayna ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü sorununu yaşadığını belirten Garibaşvili, "Bizim için öncelikli sorun, Rusya tarafından topraklarımızın işgal ve ilhak edilmesidir. Doğal olarak, biz kendi politikamız yoluyla topraklarımızda işgalin sona ermesini başarmalıyız." dedi.

Taran ise iki ülkenin ortak soruna dikkati çekerek, "Bu ortak sorun, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması ve Rusya Federasyonunun işgal ettiği toprakların kurtarmasıdır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Taran ve Garibaşvili, Gürcistan ile Ukrayna Savunma Bakanlıkları arasında 2020 iş birliği planını imzaladı.

Kaynak: AA

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