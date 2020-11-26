Gürcistan hükümeti iki aylık Kovid-19 yasaklarını açıkladı
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Gürcistan hükümeti iki aylık Kovid-19 yasaklarını açıkladı

26.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:43
Gürcistan hükümeti iki aylık Kovid-19 yasaklarını açıkladı

Gürcistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle 28 Kasım'dan 1 Şubat 2021'e kadar devam edecek yeni yasakların getirilmesine karar verildi.

Gürcistan'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle 28 Kasım'dan 1 Şubat 2021'e kadar devam edecek yeni yasakların getirilmesine karar verildi.

Başbakan Giorgi Gakharia, ülkesinde Kovid-19 salgınının yarattığı ağır durum nedeniyle birkaç gün boyunca sağlık ve diğer sektörlerin temsilcileri ile yürüttüğü görüşmelerin ardından 2 aylık "yasaklar planı"nı açıkladı.

Gakharia, düzenlediği basın toplantısında, konuşmasında halihazırda bazı şehirlerde 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının, 28 Kasım'dan itibaren ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde uygulanacağını belirtti.

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Tüm alışveriş merkezleri, restoran ve kafelerin kapanacağını belirten Gakharia, toplu taşıma ve şehirler arası ulaşım araçlarının durdurulacağını bildirdi.

Kayak merkezlerinin 1 Şubat'a kadar açılmayacağı, buradaki otellerin ise sadece Kovid-19 hastalarının tedavisi veya karantina alanı olarak kullanılmasına izin verileceğini kaydeden Gakharia, bu süreç içinde spor salonlarıyla yüzme havuzlarının da kapalı kalacağını bildirdi.

Her türlü konferans, eğlence faaliyeti, spor ve kültürel aktivitelerin de durdurulacağını dile getiren Gakharia, yaşlı vatandaşlarına evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Söz konusu yasakların sadece yılbaşı gecesi ve 7 Ocak Noel bayramlarında kaldırılacağını belirten Gakharia, ayrıca yılbaşı hazırlıkları için 24 Aralık'tan 2 Ocak 2021'e kadar toplu taşıma araçlarının çalışacağını ve alışveriş merkezlerin açılacağını bildirdi.

Söz konusu yasakların 2021 Ocak ortasından itibaren kademeli şekilde azalacağını ve 16-30 Ocak 2021 tarihlerinde sadece hafta sonları uygulanacağını ifade eden Gakharia, ayrıca 3-15 Ocak 2021 tarihlerini resmi tatil ilan ettiklerini de belirtti.

Gürcistan'da son durum

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan dolayı 39 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 1124'e ulaştı.

Ayrıca 3 bin 801 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla toplam vaka sayısı 118 bin 690'a, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 200 artarak 98 bin 781'e yükseldi.

Toplam 18 bin 759 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede 986 hastanın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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