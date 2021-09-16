Gürcistan Heyeti Güzelyalı Dardanos Atık Su Arıtma Tesisini Gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürcistan Heyeti Güzelyalı Dardanos Atık Su Arıtma Tesisini Gezdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Gürcistan Heyeti Güzelyalı Dardanos Atık Su Arıtma Tesisini Gezdi

Gürcistan'dan gelen Kırsal Kalkınma ve Geliştirme Ajansı ile çeşitli kooperatif temsilcileri Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Gürcistan'dan gelen Kırsal Kalkınma ve Geliştirme Ajansı ile çeşitli kooperatif temsilcileri Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Troya Çevre Derneği'nin eşliğinde 15 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette tesisi gezen Gürcistan heyeti, sabit film entegreli biyolojik arıtma sisteminin çalışma prensibini yerinde inceleme fırsatı bulurken, tesis faaliyetlerine ilişkin de teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

16. 09. 2021 14: 59

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bensu Soral Hande Erçel Amelia Hamlin
Spor Abdullah Avcı Diego Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mansur Yavaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gürcistan Heyeti Güzelyalı Dardanos Atık Su Arıtma Tesisini Gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 18:36:59. #1.17#