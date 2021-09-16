Gürcistan Heyeti Güzelyalı Dardanos Atık Su Arıtma Tesisini Gezdi
Gürcistan'dan gelen Kırsal Kalkınma ve Geliştirme Ajansı ile çeşitli kooperatif temsilcileri Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Gürcistan'dan gelen Kırsal Kalkınma ve Geliştirme Ajansı ile çeşitli kooperatif temsilcileri Güzelyalı Dardanos Sabit Film Entegreli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.
Troya Çevre Derneği'nin eşliğinde 15 Eylül 2021 Çarşamba günü gerçekleşen ziyarette tesisi gezen Gürcistan heyeti, sabit film entegreli biyolojik arıtma sisteminin çalışma prensibini yerinde inceleme fırsatı bulurken, tesis faaliyetlerine ilişkin de teknik ekipten detaylı bilgi aldı.
16. 09. 2021 14: 59
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