Gürcistan Heyeti Başkan Aktaş'ı Ziyaret Etti

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte; Gürcistan Dış İşleri Bakanlığı Diaspora Dairesi Başkanı Temur Tartarashvili, Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim, Spor, Kültür Bakanlığı Kültür İşleri Daire Başkanı Madona Tevzadze, Gürcistan Devlet Kütüphanesi Müdürü Dr. Mirian Khositashvili ile folklor ekibi temsilcileri katıldı.

Ziyarette konuşan İnegöl Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Faruk Demirtaş, Gürcistan'dan gelen misafirleriyle birlikte protokol ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek "14'ncü Uluslararası Kafkas Folklor Festivali kapsamında misafirlerimizle beraber Belediye Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Aramızda Gürcistan Dış İşleri Bakanlığından, Acara Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığından, davet ettiğimiz folklor ekiplerinin temsilcileri ve folklorcular var. Bu akşam saat 21.00'de başlayan festivalimiz yarın ve Pazar günü Sulhiye köyünde devam ediyor. Tüm ilçe halkını festivalimize bekliyoruz. Ayrıca bugün de yine misafirlerimizle birlikte protokol ziyaretleri yapıyoruz. Bizleri kabul ettiği için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İNEGÖL'DE FESTİVAL HAFTASI

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise İnegöl'de bu hafta adeta festival haftası olacağını belirterek "Gürcistan'dan gelen değerli misafirlerimize, değerli protokol üyelerine hoş geldiniz diyorum. Renkli çiçek bahçesi olan İnegöl'ümüzde bu hafta gerçekten hem düğünlerle, cemiyetlerle hem de beraberinde kültür ve hemşeri derneklerimizin organizasyonlarıyla çok güzel faaliyetler var. Kafkas Derneğimizin Başkanının ifade ettiği gibi 3 günü kapsayan bir Kafkas kökenli köyde finalinin yapılacağı buluşması var. Posoflar Derneğinin Hikmet Şahin Kültürpark içerisinde buluşması var. Şavşatlılar Derneğinin Domaniç yolu üzerinde buluşması var. Ve yine beraberinde Ertuğrulgazi Derneğinin Akbaşlar Çamlığında buluşması var. Tabi her derneğimiz kendi örf, adet, anenesini, kendi yöresel özelliklerini yaşatmaya çalışıyor. Bu manada da şehir ve yurt dışından misafirler ağırlanıyor. Kafkas Derneği gerçekten İnegöl'ün kurumsal, oturmuş derneklerinden bir tanesi. Ve bu tip organizasyonları da arkadaşlarımız gerçekten büyük bir fedakarlıkla, çok güzel bir şekilde icra ediyor. Tabi böyle özel bir günle alakalı da Gürcistan'dan misafirler var. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah rahat ettikleri, güzel ve keyifli bir organizasyondan sonra ülkelerine dönerler. Ben bu vesileyle hem ilçemizin hem ülkemizin tanınması adına yapılan bu kültürel organizasyonlarla alakalı destek ve katkıları için bütün derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. İnegöl Belediyesi olarak da bu tip organizasyonları desteklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.