- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında
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- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında

21.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:17

- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında Gürcistan'da halk, milletvekili seçimlerinin ikinci turu için yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında

TİFLİS - Gürcistan'da halk, milletvekili seçimlerinin ikinci turu için yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Gürcistan'da geçtiğimiz 31 Ekim'de yapılan ve adayların yüzde 50 barajını aşamadığı milletvekili seçimleri ikinci tura kalmıştı. Bugün Gürcistan halkı toplam 30 seçim bölgesinin 17'sinde ikinci tur seçimler için sandık başına gitti. Toplam bin 914 sandık merkezinde yerel saatle 08.00'de oy verme işlemi başladı. 31 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra Meclis'e giren bazı muhalefet partileri, 31 Ekim seçimlerinin hileli olduğunu ve yeni bir seçim talep ettiklerini belirterek ikinci tura katılmadı.

Oy vermek için sandık başına gelen Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkenin "çok etkili ve çok partili bir parlamentoya" sahip olmasını umduğunu dile getirdi. Zurabişvili, "Yeni parlamentonun verimli ve çalışkan bir parlamento olmasını, Gürcü seçmenlerin kararıyla parlamentonun çok partili olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Zurabişvili, "Hepimiz Gürcü seçmenlerin tercihine saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

Oyunu erken saatlerde kullanmaya gelen Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ise hükümetin ve muhalefetin ülkeye fayda sağlamak için birlikte çalışmayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı. Gakharia, "Birinci ve ikinci tur seçimlerde salgının ortasında oy kullanan Gürcüler bize büyük bir sorumluluk verdi. Parlamentoya giren her politikacı bu sorumluluğu hissetmeli ve siyasi süreç parlamentoya geri dönmeli" diyerek farklılıklara rağmen müzakere etmeyi, sorumluluk almayı ve birlikte çalışmayı öğrenmemeleri gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Gürcistan'da 31 Ekim seçimlerinin ardından muhalefet partileri seçimlerde hile olduğu iddiasıyla sokağa çıkmış, muhalefet liderleri ikinci turu boykot ederek seçimlerin iptal edilmesini talep etmişti. İlk turda 9 parti, 120 sandalyenin sahibi olmuştu.

- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında
- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında
- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında
- Gürcistan halkı milletvekili seçimlerinin ikinci turu için sandık başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALEXANDER ALİMOV

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