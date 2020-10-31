- Gürcistan halkı milletvekili seçimleri için sandık başında

- Gürcistan halkı milletvekili seçimleri için sandık başında Gürcistan'da halk, milletvekillerini seçmek üzere üzere yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

- Gürcistan halkı milletvekili seçimleri için sandık başında

TİFLİS - Gürcistan'da halk, milletvekillerini seçmek üzere üzere yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.

Gürcistan'da 150 sandalyeli Meclis'in yeni milletvekillerini belirlemek üzere halk bugün sandık başında. Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 08.00 itibarıyla başladığı ülkede 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Gürcistan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991 yılından bu yana 10.su düzenlenen genel seçimlerde Merkez Seçim Komisyonu'na göre

14 bin 170'i yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 526 bin 23 seçmen oy kullanabilecek. İlk kez bu seçimde nispi temsil sisteminin uygulandığı ülkede, 48 siyasi parti ile 2 seçim bloku yarışıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan, karantinaya alınan veya kendini izole eden Covid-19'lu seçmenler için de 127 özel sandık merkezi kuruldu. Söz konusu sandıklarda oylar özel bir ekip tarafından sayılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SVETLANA ALİMOVA