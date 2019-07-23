Gürcistan dijital para yatırımlarında vergileri kaldırdı

Gürcistan dijital para alım-satımı yapan birey ve şirketlerden artık katma değer vergisi (KDV) almayacağını açıkladı.

Bitcoin.com internet sitesinin haberine göre Gürcistan Maliye Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan yeni yasal düzenleme ile dijital para yatırımı yapan bireyler gelir vergisinden de muaf olacak.

Bununla birlikte bakanlık, ülkenin ulusal parasının Lari olarak kalacağını ve dijital paraların tıpkı başka yabancı paralar gibi Gürcistan'da ödeme aracı olarak kullanılamayacağını vurguladı.

Bu arada Tiflis yönetimi, kripto para madencilik şirketlerine KDV ödemekten muaf olmak için yurt dışında tescillenme şartı getirdi. Bu durumda, ülkedeki kripto para madencilerinin vergi ödememek için şirket merkezlerini yurtdışına taşımaları bekleniyor. Ancak Gürcistan'da elektrik enerjisi fiyatının düşük olması nedeniyle, madencilerin üretim tesislerini ülke sınırları içerisinde tutarak madencilik faaliyetlerine devam edecekleri tahmin ediliyor.

Yasal düzenleme yatırımcıyı korkutur mu?

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan yerli dijital para borsası Koineks'in CEO'su Faruk Fatih Özer, devletlerin dijital para alanında yaptıkları yasal düzenlemelerin piyasadaki oyuncuları korkutmaması gerektiğini vurguladı. Özer, düzenlemelerin kripto paraların uluslararası çapta dikkate alınmasının işareti olduğuna değindi ve ekledi:

"Gürcistan'ın tutumu, kripto paraların devletler için artık inkar edilemeyecek bir gerçeklik olduğunu gösterdi. Hatta Gürcistan'ın bir adım daha atıp KDV muafiyeti getirerek dijital para yatırımcılığını bir anlamda teşvik ettiğini bile söyleyebiliriz. Tam da bu noktada, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yaklaşık üç buçuk yıl önce emsal niteliğinde verdiği kararı hatırlamamız gerekiyor. Ekim 2015'te alınan ilgili karar, kripto para alım satımını tıpkı döviz işlemlerinde olduğu gibi KDV'den muaf tutmuştu. Aslında bu karar bir yanıyla, kripto paraların özel bir düzenlemeden ziyade mevcut yasal çerçeveler kullanılarak denetlenebilmesinin mümkün olduğunu da gösteriyor."

AB ülkelerinde farklı uygulamalar

Halen çeşitli Avrupa birliği (AB) ülkelerinde dijital paralar hakkında farklı vergi uygulamaları söz konusu.

Örneğin Almanya dijital para alıp satmayı yatırım kapsamında değerlendiriyor. Ancak 'sermaye kazancı vergisi' yatırımcı dijital parayı bir yıldan az elinde tutarsa alınıyor.

İngiltere dijital paraları diğer yabancı dövizlerle aynı kategoride değerlendirirken İsviçre'de vatandaşlar kripto para yatırımları için gelir ve kar vergisi ödemek durumunda.

Estonya Dijital para yatırımlarından elde edilen karlara sermaye kazancı vergisi uyguluyor. Slovenya ise kişisel olarak kripto para alım satımı yaparken kar edenlerden vergi almıyor.



Kaynak: DHA