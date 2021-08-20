Gürcistan'dan vatandaşlarının Kabil'den tahliyesinde verdiği destek için Türkiye ve uluslararası ortaklarına teşekkür
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Gürcistan'dan vatandaşlarının Kabil'den tahliyesinde verdiği destek için Türkiye ve uluslararası ortaklarına teşekkür

Gürcistan'dan vatandaşlarının Kabil'den tahliyesinde verdiği destek için Türkiye ve uluslararası ortaklarına teşekkür
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan Dışişleri bakanı David Zalkaliani, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından başkent Kabil'de kalan Gürcistan vatandaşlarının tahliye edilmesinde verdiği desteklerden dolayı Türkiye ile diğer uluslararası ortak ülkelere teşekkür etti.

Gürcistan Dışişleri bakanı David Zalkaliani, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından başkent Kabil'de kalan Gürcistan vatandaşlarının tahliye edilmesinde verdiği desteklerden dolayı Türkiye ile diğer uluslararası ortak ülkelere teşekkür etti.

Bakan Zalkaliani, yaptığı yazılı açıklamada, Kabil'deki 23 Gürcistan vatandaşının tahliye edildiğini, bunlardan 7'sinin ülkeye geldiğini kalan 16 kişinin de ülkelerine gelmek üzere halihazırda yolda olduklarını kaydetti.

Gürcistan vatandaşlarının, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı ortak ülkelerin yardımlarıyla tahliye edildiğini belirten Zalkaliani, "Bu günlerde Gürcistan vatandaşlarının Afganistan'dan tahliyesinde aktif olarak yer alan tüm uluslararası ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Zalkaliani, şunları kaydetti:

"En başından beri uluslararası ortaklarımızla sürekli iletişim halindeyiz ve özellikle Amerikalı, İngiliz, Türk ve Macar meslektaşlarımı burada belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızı Afganistan'dan güvenli bir şekilde tahliye etmek onların yardımı ve desteğiyle mümkün oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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