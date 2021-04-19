Gürcistan'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek
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Gürcistan'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek

Gürcistan'dan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek
Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü.

Talakvadze yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Meclis Başkanı Dmytro Razumkov ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığının artırılmasının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Talakvadze, görüşmede, Gürcistan olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini ifade etti.

Açıklamada, Ukrayna için zor bir dönemde Gürcü halkının, Ukraynalıların yanında olduğunu kaydeden Talakvadze, "Gürcistan, Rusya'nın yıkıcı ve saldırgan politikasını engellemesi için her platformu kullanacak. Bu zor günlerde Gürcistan, stratejik ortağı ve özel bir dost ülke olan Ukrayna ile Ukrayna halkının yanındadır." mesajını paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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