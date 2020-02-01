Gürcistan'dan Türkiye'ye teşekkür
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Gürcistan'dan Türkiye'ye teşekkür

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Gürcistan vatandaşlarını Çin'in Wuhan şehrinden tahliye ettiği için Türkiye'ye teşekkür etti.

01.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:15
Gürcistan'dan Türkiye'ye teşekkür

Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Gürcistan vatandaşlarını Çin'in şehrinden tahliye ettiği için 'ye teşekkür etti.


Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, "Gürcistan vatandaşlarını tahliye etmek için Türkiye'den Çin'in Wuhan şehrine düzenlediği uçuş için teşekkür ediyorum. Bu tür destek eylemleri, iki ülke arasında var olan güçlü ortaklığı ve dayanışmayı daha da güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.


Çin'in Wuhan şehrinde yayılan ölümcül korona virüsüne bağlı olarak Türkiye kendi vatandaşları dışında Gürcistan ve Azerbaycan vatandaşlarını da virüsün yayıldığı yerden alıp Türkiye'ye getirdi. - TİFLİS

Kaynak: İHA
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