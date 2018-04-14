Gürcistan'dan Suriye'deki Askeri Operasyona Destek

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısını desteklediklerini söyledi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, füze saldırılarının gerekli olduğunu belirtti. Bakan, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki hava saldırısının, ülkede sivillere yapılan kimyasal saldırıya karşı gerekli bir cevap olduğunu belirterek, "Kimyasal silahların kullanımı kabul edilemez ve suçluların cevap vermesi gerekiyor" dedi. - TİFLİS