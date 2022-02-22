Gürcistan'dan Rusya'ya Ukrayna tepkisi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını sert bir şekilde kınadı.

Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Putin'in, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan kararnameyi imzalamasına tepki gösterdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerini tanımasını şiddetle kınıyoruz. Bu, topraklarımızın yüzde 20'sinin işgaline (2008'de) yol açan senaryonun tekrarıdır."

Mesajında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini aktaran Zurabişvili, " Gürcistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barışını desteklemek için Ukrayna ve Başkan Zelenskiy'nin yanında yer alıyor." ifadelerine yer verdi.

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani da Rusya'nın kararının uluslararası hukuk ilkelerinin ihlal edilmesi olduğunu belirterek, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a uyguladığı şiddet politikasını şimdi Ukrayna'ya yönelik kullandığını kaydetti.