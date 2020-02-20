Gürcistan'dan Rusya'ya siber saldırı suçlaması

20.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:36

Gürcistan, geçen yıl 28 Ekim'de kamu kurumları ve medya kuruluşlarının internet sitelerini hedef alan siber saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vladimir Konstantinid, düzenlediği basın toplantısında, siber saldırıyla ilgili Gürcü tarafının uluslararası ortaklarıyla ortak soruşturma yaptığını kaydederek, "Gürcü tarafın yürüttüğü soruşturmalar ve uluslararası ortaklarıyla iş birliği sonucu siber saldırının Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanlığı tarafından planlandığı ve uygulandığı öğrenildi." dedi.

Siber saldırının amacının Gürcistan'ın ulusal güvenliği ve devlet kurumlarına zarar vermek olduğunu ifade eden Konstantinid, "Gürcistan, uluslararası hukuki ilkeler ve normlar ile Gürcistan'ın egemenliğini ihlal eden bu siber saldırıyı kınıyoruz." dedi.

Kaynak: AA