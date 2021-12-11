Gürcistan'dan Rusya'ya "NATO" tepkisi - Haberler
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Gürcistan'dan Rusya'ya "NATO" tepkisi

Gürcistan'dan Rusya'ya
AA / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan hükümeti, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının, 2008 NATO Bükreş Zirvesi'nde Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO üyeleri olacaklarına dair verilen kararın değiştirilmesi çağrısına tepki gösterdi.

Gürcistan hükümeti, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının, 2008 NATO Bükreş Zirvesi'nde Gürcistan ile Ukrayna'nın NATO üyeleri olacaklarına dair verilen kararın değiştirilmesi çağrısına tepki gösterdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu çağrısının kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Bükreş kararı"nın, NATO'nun aradan geçen tüm zirvelerinde yenilendiği kaydedilen açıklamada, "NATO üyeliği, Gürcistan nüfusunun çoğunluğunun sarsılmaz iradesine dayanan, Gürcistan'ın egemen bir kararıdır. Bu hedef Gürcistan anayasasına da yansımıştır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın komşu ülkelerine şiddet politikası uyguladığı ve bu nedenle Avrupa'ya tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda, bugün Avrupa ve Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin ana sorununun, komşu egemen ülkelerin topraklarının işgali ve ilhakında kendini gösteren, uluslararası hukuk ilkelerini hiçe sayan ve aldığı yükümlülüklerini yerine getirmeyen Rusya Federasyonu'nun eylemlerinin olduğu vurgulanmalıdır."

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AA / Davit Kachkachishvili - Son Dakika Haberleri

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