Gürcistan'dan İran'a gitmeme uyarısı
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Gürcistan'dan İran'a gitmeme uyarısı

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran'daki korona virüsünün yayılması nedeniyle ülkeyi ziyaret etmeme çağrısında bulundu.

22.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:50
Gürcistan'dan İran'a gitmeme uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına 'daki korona virüsünün yayılması nedeniyle ülkeyi ziyaret etmeme çağrısında bulundu.


Gürcistan, İran'da hızla artan ölümcül korona virüsü nedeniyle vatandaşlarına uyarıda bulundu. Gürcistan Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Gürcistan vatandaşlarının İran'ı ziyaret etmemeleri tavsiye ediliyor" denildi.


Açıklamada aynı zamanda, "İran'da bulunan Gürcistan vatandaşları, gerekirse Tahran'daki Büyükelçilik ile temasa geçebilirler" ifadelerine yer verildi. - TİFLİS

Kaynak: İHA
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