Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar
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Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar

MARDİN'de bal üreticileri, Gürcistan'dan getirttikleri ana ve saf Kafkas arılardan, bölgeye has ve kaliteli bal elde etmeyi hedefliyor.

Gürcistan'dan getirdikleri arılarla bölgeye has bal üretmeyi amaçlıyorlar
25.06.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:09

MARDİN'de bal üreticileri, Gürcistan'dan getirttikleri ana ve saf Kafkas arılardan, bölgeye has ve kaliteli bal elde etmeyi hedefliyor. 600 arı kovanı bulunan Nimet Uygar (65), "İkisinin karışımından has bir özellik çıkacak. Bölgemize uyumlu olacak" dedi.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Aran Mahallesi'ndeki dağlık alanlarda arıcılık yapan üreticiler, Gürcistan'dan getirttikleri ana ve Kafkas arılardan kaliteli ve bölgeye has bir ürün elde etmeyi hedefliyor. Üreticiler, 2 çeşidin karışımından ortaya çıkacak balın veriminin de iyi olacağını düşündüklerini ifade ederek, normalde yılda 3 ile 7 ton arasında bal elde ettiklerini söyledi. Arıcılar, ürettikleri balı, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye'nin birçok noktasına kilosunu 130 TL'den gönderiyor. Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Bedirhan Bilen de üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

'KOVANI KOYDUM, BAL ALACAĞIM DİYE BİR ŞEY YOK'Yaklaşık 32 yıldır arıcılık yapan 4 çocuk babası Nimet Uygar (65) mesleğine aşık olduğunu belirterek, "Arının hastasıyım, geçimimi sağlıyorum ama arıya da aşığım. Arıcılık salt kovanı koyup, bal almak değildir. Arıcılık iyi bir malzemeyle, iyi bir yerle çalışmak, bölgelerin iklim yapısını göz önüne alarak, ona göre iyi beslemek gerekir. Kovanımı koydum, bal alacağım diye bir şey yok. Şu anda iki çeşitle uğraşıyorum, Gürcistan'dan ana ve saf Kafkas arı getirtiyorum. F2'sini belfastla üretiyorum. İkisinin karışımından has bir özellik çıkacak. Bölgemize uyumlu olacak. Çünkü bizim iklim sıcak. Bu arı sıcak arısı değildir. Bunun F1'i bize gelmez. Kafkas F1'le bir sefer bal yapar ondan sonra biter. 600 arı kovanım var. Yıldan yıla bal üretimimiz değişiyor. 3 ile 7 ton arasında değişiyor. Bu benle ilgili değil, doğayla ilgili bir durum" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN BİRÇOK YERİNE GÖNDERİYORUZ'Oğlu Osman Uygar da (36), 9 yaşından beri arıcılık yaptığını ifade ederek, "İyi bal sadece doğal bal değildir. Doğal bal olmasıyla beraber florası ne kadar yüksek ise kalite oranı da o kadar yüksek olur. Mardin'in 7 bölgesine arımızı dağıtıyoruz. Ağustos ayında arılarımızı toplayıp, ürünümüzü o şekilde çıkarabiliyoruz. Mardin'in balı flora ve lezzet olarak inanın Türkiye'ye rahatlıkla koyabileceğimiz bir yerdedir. Üretim sezonumuz mart ayında badem çiçeğiyle başlar ve ağustos ayının başında biter. Daha sonra ürünümüzü İstanbul'da satış noktalarımıza götürüyorum. İstanbul'da birçok satış noktamızda ürünümüzü kendimiz satıyoruz. Bununla birlikte kargoyla Türkiye'nin birçok yerine gönderiyoruz. Hem üretici ve hem de satıcı konumundayız. Arılarımızın kalitesini artırmak için Karacadağ ve Şırnak tarafına götürdüğümüz de oluyor" diye konuştu.Mardin Bal Üreticileri Birliği Başkanı Şevket Bedirhanoğlu da birlik olarak her zaman arıcıların yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İyi bal üretiminin sağlanması için arıcılarımızı ziyarete geldik. Arıcılarımız profesyonel olarak çalışmaktadır. Çalışmalarını yerinde izledik. Devletin bize destek verdiğini unutmamalıyız. Yetkililere teşekkür ediyoruz."

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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