Gürcistan'dan Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür
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Gürcistan'dan Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür

Gürcistan'dan Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından başkent Kabil'deki Gürcistan vatandaşlarının tahliye edilmesine verdiği destek nedeniyle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından başkent Kabil'deki Gürcistan vatandaşlarının tahliye edilmesine verdiği destek nedeniyle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye teşekkür etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından başkent Kabil'deki Gürcistan vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama yaptı. Zurabişvili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Gürcistanlılar güvenli bir şekilde Kabil'den Gürcistan'a, evlerine dönüyor. Vatandaşlarımızın tahliyesinde bize yardım ettikleri için Türkiye, İngiltere ve ABD'li ortaklarımıza minnettarız. Endişe verici bir durum altında tahliye sürecini yürütmeye devam eden ortaklarımızla dayanışma içindeyiz" dedi. - TİFLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gürcistan'dan Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür - Haberler
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