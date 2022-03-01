Gürcistan'daki Ukrayna'ya destek gösterisinde hükümete istifa çağrısı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokağa çıkan vatandaşlar, Rusya - Ukrayna savaşında, Tiflis yönetimini Ukrayna'ya yeterli destek vermemekle suçlayarak Başbakan İrakli Garibaşvili'yi istifaya çağırdı.

Tiflis'te gece saatlerinde, ellerinde Gürcistan ile Ukrayna bayrakları ve çeşitli pankartları taşıyan göstericiler parlamento önünde toplanarak Ukrayna ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Rusya'nın bölgesel politikasına tepki gösteren kalabalık, Ukrayna'yı destekleyen sloganlar atarak bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için bugün yaptığı başvuruyu da destekledi.

Ukrayna ile beraber Gürcistan'ın da Rusya'nın işgal politikasından etkilenen bir ülke olduğunu belirten göstericiler, her iki ülkenin derhal NATO üyesi olması talebinde bulundu.

Öte yandan, bazı muhalefet liderlerinin de yer aldığı gösteride konuşanlar, hükümeti zor günleri yaşayan Ukrayna'ya gereken desteği vermemekle suçladı.

Konuşmacılar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, bugün Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçisi'ni geri çağırdığı ve buna gerekçe olarak Tiflis yönetiminin, Ukrayna'ya yardıma gelmek isteyen gönülleri engellemesini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararı almasını gösterdiğini hatırlattı.

Ukrayna'nın gerek Abhazya savaşı, gerek 2008'deki Güney Osetya savaşında Gürcü tarafa somut destek verdiğini aktaran göstericiler Başbakan İrakli Garibaşvili'nin istifasını istedi.

Ukrayna'nın kararı kabul edilemez

Zelenskiy'nin, Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçisini geri çağırma kararına yanıt veren iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve Parlamento çoğunluğun Lideri İrakli Kobakhidze, Ukrayna'nın kararının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gürcistan'ın her platformda Ukrayna'yı desteklediğini aktaran Kobakhidze, bugün gönüllülerin Ukrayna'ya gönderilmesinin Gürcistan'ın bir savaşa katılması anlamına geldiğini ve bu yüzden benzer konularda hassas davranmaları gerektiğini kaydetti.

Kobakhidze, bazı muhalefet partilerini ülkeyi bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı.