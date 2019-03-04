Gürcistan'daki Kızamık Salgını

Gürcistan genelinde yıl başından bu yana 2 bin 115 kızamık vakası görüldüğü bildirildi.

Gürcistan Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, 2019 yılının ilk iki ayında ülkede 2 bin 115 kızamık vakasının görüldüğünü bildirdi.

Gamkrelidze basına yaptığı açıklamada, "Ülkede kızamık salgını yayılmaya devam ediyor. Bugün alınan verilere göre, ocak ve şubat aylarında 2 bin 115 kızamık vakası görüldü." ifadelerini kullanarak bu rakamın, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen verilerden daha yüksek olduğunu kaydetti.

Son iki haftada görülen kızamık vakalarının sayısında düşüş başladığı bilgisini paylaşan Gamkrelidze, yine de günde yaklaşık 25 vakanın kaydedildiğini ifade etti.

Kızamık salgınından dolay geçen yıl 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirten Gamkrelidze, bu yılki salgında kimsenin hayatını kaybetmediğini dile getirdi.

Gamkrelidze, 11 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede görülen kızamık vakası sayısını bin 370 olarak açıklamıştı.

Türkiye'den Gürcistan'a 100 bin doz aşı

Türkiye ile Gürcistan arasında şubat ayında "Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, Türkiye'nin Gürcistan'a aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere 100 bin doz kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı vereceği öğrenilmişti.

Kaynak: AA