Gürcistan'daki Genç Kamu Görevlilerine FETÖ Anlatıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle kurulan Gürcistan Strateji Analiz Merkezi'nde (GSAC) Gürcü uzman ve kamu görevlilerine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri anlatıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle kurulan Gürcistan Strateji Analiz Merkezi'nde (GSAC) Gürcü uzman ve kamu görevlilerine Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri anlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla GSAC'ın Tiflis'teki merkezinde düzenlenen programa Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, GSAC'ın kurucularından Nodar Kharşiladze, merkezin uzmanları ve buradan mezun olan kamu görevlileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kharşiladze, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün Türkiye'de darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, Türk halkının o gece demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

Kharşiladze, söz konusu program çerçevesinde Büyükelçi Yazgan'ın FETÖ'nün karanlık işleri ve faaliyetleri ile ilgili herkesle bilgi paylaşacağını söyledi.

Büyükelçi Yazgan, konuşmasında 15 Temmuz'da yaşananları anlatarak, o gün Türkiye ve Türk halkının çok zor bir gece yaşadığını ifade etti. FETÖ'nün yıllar boyunca nasıl Türkiye'de kanser gibi yayıldığı, darbe girişimi ve sonrasında bu terör örgütüne karşı gerek Türkiye'de gerekse Gürcistan dahil yurt dışında verilen mücadele ile ilgili detaylı bilgi paylaşan Yazgan, FETÖ ile mücadelenin sürdüğünün altını çizdi.

Yazgan, 15 Temmuz gecesi Gürcistan'ın ülkesine destek verdiğini hatırlatarak, darbe girişimin ardından Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ilk yabancı liderin dönemin Gürcistan Başbakanı Giorgi Krikaşvili olduğunu dile getirdi.

Ayrıca 350. 000 tirajlı Ahali Taoba (Yeni Nesil) Gazetesine verilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilanı ile ülkemizin demokrasiye ve özgürlüğe verdiği önem gösterildi.

Kaynak: Habermetre