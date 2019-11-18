Gürcistan'daki erken seçim protestosu

18.11.2019 23:31 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:32

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada güvenlik güçlerinin, Tiflis'te parlamento binasını kuşatarak milletvekililere binaya giriş izini vermeyen göstericilere müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığını, 2 polis toplam 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Polisin müdahalesine rağmen protesto devam etti

Güvenlik güçlerinin, parlamentonun tüm girişlerinden uzaklaştırdığı göstericiler, binanın karşısında bir araya gelerek gösteriye devam etti. Göstericiler hükümeti bir kez daha erken seçim yapmaya çağrısında bulunarak, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını talep etti.

Gerekirse sadece parlamento değil, diğer devlet dairesi bınaların da kuşatması için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirten göstericiler, yarın parlemento binasının karşısında protestonun devam edeceğini bildirdi.

-Göstericiler verilen sözün tutulmasını istiyor

Tiflis'te Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.

Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değişmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.

Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA