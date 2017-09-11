Gürcistan'daki Çok Uluslu Ortak Askeri Tatbikat Sona Erdi

Gürcistan'da ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Letonya, Romanya ve Ukrayna'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Agile Spirit 2017" çok uluslu ortak askeri tatbikatı tamamlandı.



Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede bir haftadır süren "Agile Spirit 2017" tatbikatı törenle sona erdi.



Akhaltsihke kenti yakınındaki Orfolo'da düzenlenen törene, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Çaçibaia, NATO'nun Tiflis Ofisi yetkilileri, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.



ABD'nin desteğiyle yapılan tatbikata söz konusu ülkelerden bin 515 asker katıldı.



Tatbikatta, ABD ordusuna ait bazı tank ve zırhlı araçlar da kullanıldı.