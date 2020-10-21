Gürcistan'daki banka soygunu girişimi
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Gürcistan'daki banka soygunu girişimi

21.10.2020 21:53 | Son Güncelleme: 21.10.2020 21:53
Gürcistan'daki banka soygunu girişimi

Gürcistan'da banka soymaya çalışan bir saldırganın, çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan'da banka soymaya çalışan bir saldırganın, çok sayıda kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Zugdidi kentinde bir bankaya giren kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, silah tehdidiyle banka çalışanlarını rehin aldığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Operasyon devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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