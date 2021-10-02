Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi - Haberler
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Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

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Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından oy sayma işlemi başladı.

Gürcistan'da düzenlenen yerel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona ermesinin ardından oy sayma işlemi başladı. Sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimi önde götürüyor.

Gürcistan'da yerel saatle 08.00'de başlayan belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, "Gürcistan genelinde belediye başkanları, belediye meclis vekili ve üyelerini belirlemek için yerel saatle 08: 00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 20.00'de sona erdi ve Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oy sayım işlemi başladı" denildi.

Oy kullanma işlemin ardından açıklanan sandık çıkış anketlerine göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi seçimi önde götürürken, ikinci sırada hapiste olan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurduğu muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi, üçüncü sırada ise Gürcistan İçin Partisi yer aldı.

İmediTv'nin Gorbi tarafından yapılan sandık çıkış anketine göre, Gürcü Hayali Partisi oyların yüzde 47,6'sını, Birleşik Ulusal Hareket Partisi yüzde 27,1'ini ve Gürcistan İçin partisi ise yüzde 6,8'ini aldı.

Mtavari Arkhi kanalının İpsos tarafından yapılan Tiflis için yapılan sandık çıkış anketine göre ise, Gürcü Hayali Partisi oyların yüzde 38,6'sını, Birleşik Ulusal Hareket Partisi oyların yüzde 33'ünü ve Gürcistan İçin Partisi oyların yüzde 7,6'sını aldı.

Tiflis Belediye Başkanlığını, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin adayı Kakha Kaladze'nin kazanması beklenirken, muhalefet başkentte ikinci turun olacağını iddia ediyor.

Gürcistan halkı, önümüzdeki 4 yıl için 64 belediye başkanı ve 64 belediyeye iki bin 68 vekil seçecek. Ülke genelinde 3 milyon 497 bin 345 kayıtlı seçmen bulunurken, en çok seçmen ise 1 milyon 200 bin 900 ile başkent Tiflis'te yer alıyor. Başkent Tiflis'te belediye başkanlığı için Gürcü Rüyası Partisinden mevcut Belediye Başkanı Kaladze, Birleşik Ulusal Hareket'in adayı Nika Melia, Gürcistan İçin Partisinin adayı ve eski başbakan Giorgi Gakharia dahil 16 aday yarışıyor.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

Gürcistan'da yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi

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