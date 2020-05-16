Gürcistan'da yaşadığı evin tavanından 60 kilo bal üreten 100 bin arı çıktı
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Gürcistan'da yaşadığı evin tavanından 60 kilo bal üreten 100 bin arı çıktı

Gürcistan'da George Montgomery'a ait evin çatısında 100 bin bal arısını yuva yaptığını keşfederken, arıların 60 kilo bal ürettiği ortaya çıktıGürcistan'da George Montgomery, evine ait evin çatıda vızıltı sesinden şüphelenerek, evin tavanını kırmaya karar verdi.

Gürcistan'da yaşadığı evin tavanından 60 kilo bal üreten 100 bin arı çıktı
16.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:21

Gürcistan'da George Montgomery'a ait evin çatısında 100 bin bal arısını yuva yaptığını keşfederken, arıların 60 kilo bal ürettiği ortaya çıktı

Gürcistan'da George Montgomery, evine ait evin çatıda vızıltı sesinden şüphelenerek, evin tavanını kırmaya karar verdi. Montgomery, 2018'den beri şüphelendiği arılar hakkında o dönemde endişeye gerek duymadığını düşündüğünü ancak bu yıl Şubat ayında bahçesinde gördüğü arı sürüsünün ardından  tavanda incelemelerde bulunduğuna karar verdiğini belirttti Montgomery, arıların evinden alınmasının ardından çıkan 60 kiloluk balın bir kısmını hatıra olarak sakladığını belirtti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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