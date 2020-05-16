Gürcistan'da yaşadığı evin tavanından 60 kilo bal üreten 100 bin arı çıktı Gürcistan'da George Montgomery'a ait evin çatısında 100 bin bal arısını yuva yaptığını keşfederken, arıların 60 kilo bal ürettiği ortaya çıktıGürcistan'da George Montgomery, evine ait evin çatıda vızıltı sesinden şüphelenerek, evin tavanını kırmaya karar verdi.

Gürcistan'da George Montgomery'a ait evin çatısında 100 bin bal arısını yuva yaptığını keşfederken, arıların 60 kilo bal ürettiği ortaya çıktı Gürcistan'da George Montgomery, evine ait evin çatıda vızıltı sesinden şüphelenerek, evin tavanını kırmaya karar verdi. Montgomery, 2018'den beri şüphelendiği arılar hakkında o dönemde endişeye gerek duymadığını düşündüğünü ancak bu yıl Şubat ayında bahçesinde gördüğü arı sürüsünün ardından tavanda incelemelerde bulunduğuna karar verdiğini belirttti Montgomery, arıların evinden alınmasının ardından çıkan 60 kiloluk balın bir kısmını hatıra olarak sakladığını belirtti.

Kaynak: DHA