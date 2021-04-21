Gürcistan'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
Gürcistan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Gürcistan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Dairesi Müdür Yardımcısı Giorgi Liluaşvili yaptığı açıklamada, başkent Tiflis ve ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Liluaşvili, operasyonlar sırasında 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili