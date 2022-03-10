Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili, ikinci kez başladığı açlık grevine son verdi - Haberler

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Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili, ikinci kez başladığı açlık grevine son verdi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili, ikinci kez başladığı açlık grevine son verdi

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, 21 Şubat'ta ikinci kez başladığı açlık grevine son verdiği bildirildi.

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin, 21 Şubat'ta ikinci kez başladığı açlık grevine son verdiği bildirildi.

Rustavi kentindeki 12'nci hapishanede bulunan Saakaşvili, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Şubat'ta bir kez daha başladığı açlık grevini sonlandırmaya karar verdiğini belirtti.

Ukrayna vatandaşı olan, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapan, Gürcistan'da tutuklanmasına rağmen hala bu görevde bulunan Saakaşvili, açlık grevine, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle son verdiğini kaydetti.

Ukrayna hükümet yetkilileri ile Ukrayna'da Rusya'ya karşı gönüllü savaşan Gürcü savaşçıların kendisine açlık grevini sonlandırma çağrısında bulunduğunu aktaran Saakaşvili, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle 20 günlük açlık grevine son vereceğim. Şimdi sağduyuya, sağlığa ve tam seferberliğe, zayıflık yerine güce ihtiyacımız var. Zaferi tam hazır olarak karşılamalıyız."

Süresiz açlık grevini ilan etmişti

Tiflis Şehir Mahkemesi'nde 21 Şubat'ta hakim karşısına çıkan Saakaşvili, tutulduğu hapishanede haklarının ihlal edildiğini savunarak süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu.

Saakaşvili, Gürcistan'da geçen yıl 1 Ekim'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapmış, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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