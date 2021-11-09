Gürcistan'da tutuklu eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye destek gösterileri sürüyor

Gürcistan'da, gözaltına alındığı 1 Ekim'den bu yana açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi.

Tiflis'te Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, Saakaşvili'nin dün Rustavi kentindeki 12. hapishaneden Tiflis'te 18. hapishaneye ait hastaneye kaldırılmasına tepki gösterdi.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin organize ettiği gösteride konuşan parti Başkanı Nika Melia, Saakaşvili'nin ilk duruşmasının yarın yapılacağını hatırlatarak, Tiflis'te 4 ayrı noktada gösterinin devam edeceğini belirtti.

Melia, Saakaşvili'nin hapishanenin hastanesinde güvende olmadığını, onun derhal başka bir kliniğe nakledilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Saakaşvili'nin başkent Tiflis'te Gldani semtinde bulunan 18. hapishaneye ait hastaneye nakledildiği belirtilmişti.

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Rustavi kentindeki hapishaneye götürülen Saakaşvili, tutuklandığı günden beri açlık grevini sürdürüyor.

Ukrayna vatandaşlığı da bulunan Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Haberi Kaydet