Gürcistan'da trafik kazası: 6 ölü

Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan Acil Durumu Yönetimi Hizmeti İdaresinden yapılan açıklamada, Kakheti bölgesine bağlı Telavi ilçesindeki Pşaveli-Omalo otoyolunda bir kamyonun dereye düşmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında bir çocuk olduğu belirtilirken, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA