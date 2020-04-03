- Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye para cezası- 2 milyon Lari'nin üzerinde...
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Gürcistan, Güncel

- Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye para cezası- 2 milyon Lari'nin üzerinde...

- Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye para cezası 2 milyon Lari'nin üzerinde para cezası kesildi Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 204 kişiye toplam 2 milyon Lari'den fazla para cezası kesildiği açıklandı.

03.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:57
- Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye para cezası- 2 milyon Lari'nin üzerinde...

- Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye para cezası

2 milyon Lari'nin üzerinde para cezası kesildi

TİFLİS - Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen 204 kişiye toplam 2 milyon Lari'den fazla para cezası kesildiği açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler, alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele çerçevesinde 21 Nisan'a kadar ilan edilen olağanüstü hal sürecinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 31 Mart'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağına rağmen 204 kişinin yasağa uymadığı tespit edildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 204 kişinin 1 Nisan saat 21.00 ile 2 Nisan saat 06.00 arasında sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Yasağı ihlal edenlere toplamda 2 milyon Lari'nin (618 bin Doların üzerinde) üzerinde para cezası kesildiği açıklandı.

Açıklamada, "Halka açık bir yerde 3'ten fazla kişinin toplanması ve 2 metrelik mesafenin kurallarını ihlal ettiği için 75 kişi para cezasına çarptırıldı. Ayrıca söz konusu olan yasaların içerisinde 415 kişiye ise yolcu taşımacılığı ve trafik kurallarını ihlal ettiği için para cezası verildi. Olağanüstü hal altında 1 fiziksel ve 1 tüzel kişiye ise yasaklı ekonomik faaliyette bulunduğu için para cezası kesildi" denildi.

"Polis, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi ile birlikte vatandaşların üzerinde sıkı bir kontrol yapmaya devam ediyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, polis ve merkezin ortak izlemesi sonucunda evde kendini tecrit edenlerin tecrit kurallarını ihlal ettiği aktarıldı.

- Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye para cezası- 2 milyon Lari'nin üzerinde...

Kaynak: İHA

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- Gürcistan'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 204 kişiye para cezası- 2 milyon Lari'nin üzerinde...
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