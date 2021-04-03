Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı protestolara neden oldu
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Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı protestolara neden oldu

Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili - Haberler | Güncel

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla birkaç aydır devam eden gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle gösteri düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele amacıyla birkaç aydır devam eden gece sokağa çıkma yasağı nedeniyle gösteri düzenlendi.

Tiflis Şota Rustaveli Caddesi'nde yürüyüş yapan göstericiler, daha sonra parlamento binasının önünde toplandı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, hükümetin Kovid-19'la mücadelede etkisiz politikalar yürüttüğü savunuldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama sürecinin başarısız bir şekilde sürdürüldüğünü öne süren konuşmacılar, gece sokağa çıkma yasağını da insan hakları ihlali olarak değerlendirdi.

Konuşmalarda, hükümete ülkedeki Kovid-19 önlemlerini kaldırması ve hayatın normale dönmesi için gereken adımları atma çağrısı yapıldı.

Parlamento binasının önünde caddeyi kapatan göstericiler gece sokağa çıkma yasağına rağmen sabaha kadar bulundukları yerden ayrılmayacaklarını ifade etti. Göstericilerin gece saatlerinde konser düzenlemeyi planladıkları öğrenildi.

Son bir günde 580 vaka

Bugüne kadar 283 bin 369 kişide Kovid-19 görülen ülkede, son 24 saatte 580 vakaya rastlandı. Ülkede bugüne kadar salgından dolayı 3 bin 804 hasta hayatını kaybetti.

Gürcistan'da Kovid-19'a karşı aşılama süreci 15 Mart'ta başladı.

Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı protestolara neden oldu
Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı protestolara neden oldu
Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı protestolara neden oldu
Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı protestolara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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