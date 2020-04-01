Gürcistan'da sokağa çıkma yasağı
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Tiflis meydan ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.
01.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:29
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında dün itibarıyla başlayan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla Tiflis meydan ve sokaklarının boş kaldığı görüldü.
Diğer yandan Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, vaka sayısının 8 artarak 108'e çıktığını kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA