Gürcistan'da seçim sistemi değişti Gürcistan Parlamentosu, 2020 genel seçimlerinin çoğunluk sistemi yerine nispi sisteme göre yapılmasını onayladı.

Gürcistan Parlamentosu, 2020 genel seçimlerinin çoğunluk sistemi yerine nispi sisteme göre yapılmasını onayladı.

Gürcistan'da 2019 yılında başlayan seçim sistemi tartışması bugün sona erdi. Gürcistan Parlamentosu, 2020 genel seçimlerinde çoğunluk sistemi yerine nispi sisteme göre yapılmasına onay verdi. Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze'nin yönettiği olağanüstü oturumda genel seçim sistemiyle ilgili anayasa değişikliği teklifi üçüncü okumada onayladı. Tasarıya 117 milletvekili evet oyu verirken, 3 milletvekili ise hayır oyu kullandı. Değişiklik ile Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılması planlanan 2020 genel seçimleri nispi temsil sistemi ile seçilen 120 üyeden ve çoğunluk sistemi ile seçilen 30 üyeden oluşacak. Tasarı ile ayrıca siyasi partiler için uygulanan seçim barajı yüzde 5'ten yüzde 1'e düşürülürken, seçimlerde yüzde 40,54'ten az oy alan parti tek başına hükümeti kuramayacak.

Öte yandan muhalefetin siyasi mahkum olarak gördüğü Giorgi Rurua'nın serbest bırakılmaması nedeni ile ülkenin önde gelen muhalif partilerinden Birleşmiş Ulusal Harekatı ve Avrupalı Gürcistan milletvekilleri oylamaya katılmadı. - TİFLİS

Kaynak: İHA