Gürcistan'da seçim protestosu devam ediyor

26.11.2019 13:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:36

Gürcistan'da genel seçimlerin nispi sisteme göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen hükümeti protesto eden binlerce kişi, bir kez daha Tiflis'teki parlamento binasına yürüdü.

Gürcistan'da seçim sistemine dair başlayan tartışmalar devam ediyor. Genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi sisteme göre yapılmasını talep eden binlerce vatandaş, sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri, erken seçim çağrısında bulunmak için bugün başkent Tiflis'te bir kez daha toplandı. Birinci Cumhuriyet Meydanı'ndan parlamento binasına yürüyen binlerce protestocu, parlamento binasının önünde genel seçimlerin nispi sisteme göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen hükümeti protesto etti. Protestocular, "Dışarı çık" ve "Git" sloganları atarken, polis parlamento girişlerinde önlem aldı.

Tiflis Devlet Üniversitesi öğrencilerinin de katıldığı protestolarda, muhalefet partileri ve protestocular, "Gürcistan" ve "değişim" sloganları attı.

MUHALEFET, KENDİ MODELİNİ ÖNERDİ

Muhalefet partileri yeni bir seçim sistemine geçmek için parlamentoya kendi modelini önerdi. Giorgi Vashadze, birleşmiş muhalefet toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Geliştirilen model, sözde Alman modeline dayanıyor. Gürcistan anayasasına uygun, kamuoyunu ifade ediyor, nispi sistemi ve Gürcistan'ın gerçekliğini yansıtıyor" dedi. Protestocularla yürüyen Vashadze, "İnsanlardan ve elimizde olan sükunetten korkuyorlar. Biz gittikçe daha da artıyoruz, onlar gittikçe azaltıyor ve her gün kazanıyoruz. Son kazancımızı da kısa zamanda alacağız" ifadelerini kullandı.

Gürcistan parlamento binasının önünde kalabalığa hitap eden muhalefet liderleri, daha sonra protestocularla birlikte parlamento binası etrafında insan zinciri oluşturdu.

İKTİDAR, DEĞİŞİKLİĞE YANAŞMIYOR

Gürcü Hayali Partisi Genel Sekreteri Kakha Kaladze, bugün erken saatlerde genel merkezde yaptığı açıklamada, yeni anayasa değişikliklerinde 113 oyu alabilmek için yeterli kaynak bulunmadığından 2020'de tam olarak nispi seçim yapılmayacağını belirtti. Siyasal yelpazenin seçime hazır olması ve seçimlerin yüksek demokratik standartlara uygun olarak yapılabilmesi için çaba göstermelidir" dedi.

Öte yandan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar, 14 Kasım'da parlamentonun 2020 yılına kadar nispi sisteme geçişle ilgili anayasa değişikliklerini kabul etmemesiyle başlamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA